Belediye personeli kalbine yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorum'da Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Abdullah Civelek (45), bayramın ikinci günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre bayramı ailesi birlikte merkeze bağlı Abdalata Köyü’nde geçiren Civelek, tarlasında çalışırken aniden fenalaştı. Fenalaşan adam hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşam savaşını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün Abdalata köyünde köyünde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, çalışma arkadaşları ve köy halkı katıldı.

Sosyal medya heabından bir taziye mesajı yayınlayan Başkan Aşgın; "Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimiz, mesai arkadaşımız Abdullah Civelek’in ani vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum kardeşimizin cenaze namazına katılarak acılı ailesine taziyelerimizi ilettik. Mekanı Cennet olsun." ifadelerini kullandı.