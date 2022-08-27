Belediye personeline 18 bin 750 TL'lik promosyon

Çorum Belediyesi’nde çalışan 1486 personelin maaşlarının ödeneceği bankayı belirlemek üzere rekabete açık, şeffaf ihale gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi Personel Şirketi işçilerinin maaş ve ücretlerinin bankalar vasıtasıyla ödenmesi amacıyla 1486 personelin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarının ödeneceği bankayı belirlemek üzere ihale gerçekleştirildi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda şeffaf bir ortamda gerçekleştirilen ihaleye eşitlik ve rekabeti sağlayacak şekilde Çorum’da şubesi bulunan 18 banka davet edildi. Akbank, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Türk Ekonomi Bankası ve Yapı Kredi Bankası olmak üzere 5 banka ihaleye katıldı.

Yapı Kredi Bankası 15 Eylül 2022 ve 14 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan 3 yıllık dönemde kişi başı 18 bin 750 TL tutarında bir promosyonun belediye personeline dağıtılması şartıyla ihaleyi kazanan banka oldu.