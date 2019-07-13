Belediye personeline SDS piyangosu

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Sosyal Denge Sözleşmesi(SDS) imzalandı.

Çorum Belediyesi’nde çalışan personeli kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİRSEN) Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin tarafından imzalandı.

MAAŞA EK 925 TL ALACAKLAR

Yapılan sözleşme ile Çorum Belediyesi’nde çalışan personele %65 oranında sosyal-denge tazminatı verilecek. Sözleşme ile belediye personeli maaşına ek 925 TL sosyal denge tazminatı alacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan BEM-BİRSEN) Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Sendika olarak işverenle-işgören arasında bir köprü vazifesi gördüklerini belirten Şahin; “Yapmış olduğumuz sözleşme çok zor şartlar altında yapıldı. Başkanımızla uzun görüşmeler sounucunda bu noktaya geldik. Önceki yıl aldığımız Sosyal Denge Tazminatı’nın üzerine bu yıl %17 iyileştirme yapıldı. Bu iyileştirmeden dolayı başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum.” dedi

AŞGIN; “MEMURLARIMIZA ÇOK BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Çorum Belediyesi olarak 1928 tane personellerinin olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da; “Memurlarıyla, sözleşmelileriyle, personel şirketimizle 1928 çalışanımız var. Çorum Belediyesi’nde çalışan memurlar bu işin lokomotifi. Kimisi belediye hizmetlerinde alın terini ortaya koyuyor, memurlarımız ise akıl terini ortaya koyuyor. Akıl teri ortaya koymadan alın teriyle sorun çözebilmemiz mümkün değil. Bu nedenle memurlarımıza çok önemli görev ve sorumluluk düşüyor. Belki sayıca az olsa da memurlarımız ama şirket elemanlarına iş verecek memurlardır.” dedi

“SÖZLEŞME İÇİN BELEDİYENİN BÜTÜN İMKANLARINI ZORLADIK”

Memurlar için %60 olan SDS’yi %70’e, müdür ve amirler için ise %75 olan SDS’yi %80’e çıkardıklarını belirten Aşgın; “Bu sözleşme için Bem Bir Sen Başkanı Burhan Şahin ile en az 10 defa görüştük. Belediyenin mali imkanlarını bildiğimiz halde en yüksekten sözleşme imzaladık. Çalışanlarımız daha fazlasını da hak ediyor ama bütçemiz de belli. %60 olan Sosyal Denge Tazminatı’nı %70’e çıkardık. Yani %17 Sosyal Denge Tazminatı alacak memurlarımız. Brüt olarak maaşlara ek 920 TL zam olacak. Müdür ve amirlerimiz ise %75 olan Sosyal Denge Tazminatı’nı %80’e çıkardık.” şeklinde konuştu

Yapılan konuşmaların ardından Belediye personeline ödenecek aylık 925 TL'yi kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi işveren adına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çalışanlar adına ise BEM-BİR-SEN Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin tarafından imzalandı.

Tören sonunda BEM-BİR-SEN Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a kalem hediye etti.

Sözleşme töreninde BEM-BİRSEN Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin, Başkan Yrd. Veli Singer ve Şb. Başkan Yrd. Mustafa Toydemir de ile İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak da hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 13:27