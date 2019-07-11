Belediye seferberlik başlatı

FATİH BATTAR

Çorum’u etkisi altına alan şiddetli fırtına ve sağanak yağış şehrin çeşitli bölgelerinde hasara neden oldu. Fırtınanın ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın seferberlik başlattı.

Belediye ekipleri fırtınadan zarar gören bölgelerde aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına nedeniyle bir hastane, adliye, yurt gibi kamu binalarının yanı sıra bir çok binanın da çatısını uçurdu, çatıdan uçan kiremitler araçlara zarar verdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim; “Şehrimizde aşırı fırtına nedeniyle oluşan sorunları tespit etmek, ortaya çıkan sıkıntıları gidermek için bütün ekiplerimiz sahada.Teknik ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz gelen ihbarların tamamını değerlendiriyor. En kısa sürede sorunları gidermeye gayret ediyoruz.” dedi

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 21:49