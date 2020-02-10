Belediye, THM Konserini iptal etti

Çorum Belediyesi, İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısıyla 5 askerimizin şehit düşmesi nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü (bugün) yapılacak olan THM Konserini iptal etti.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada; "Bölgede huzuru, barışı ve çatışmasızlığı sağlamak amacıyla İdlib'e giden birliklerimize rejim güçleri tarafından yapılan hain topçu atışı sonucunda 5 kahraman askerimiz şehit olmuştur. 5 askerimizin de yaralandığı olay nedeniyle bugün Belediyemiz Türk Halk Müziği Korosu tarafından verilecek olan konser ileri bir tarihe ertelenmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Yüce Milletimize başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Haber Merkezi)