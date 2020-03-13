Belediye tüm kurslara ara verdi

M.BURAK YALÇIN

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, makamında düzenlediği basın toplantısında yerelde alınan koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Aşgın, yürütmekte oldukları tüm kurslara ara verdiklerini söyledi.

‘DEVLETİMİZ SÜRECİ ÇOK İYİ YÖNETTİ’

Belediye Başkan Yardımcılarının da hazır bulunduğu basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni tip koronavirüsün pek çok ülkeye 1-2 hafta içinde bulaşmasına, ardından çok hızlı bir küresel yayılım göstermesine rağmen devletin süreci çok iyi yönettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, Sağlık Bakanına ve ilgili kurumların yetkililerine teşekkür etti.

‘KORONAVİRÜSE KARŞI TEDBİRLERİ EN DÜZEYDE ALDIK’

Çorum Belediyesi olarakta şehirde koronavirüsüne karşı tedbirleri en üst düzeyde aldıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Belediye olarak vatandaşımızın konforunu, yaşam kalitesini düşünmek zorunda olduğumuz gibi sağlığını da düşünmek zorundayız” dedi.

Aşgın, şuana kadar koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: “Öncelikli olarak, Belediyemiz bünyesinde yapacağımız önleyici çalışmalarda daha etkin ve daha hızlı hareket edebilmek amacıyla Başkan Yardımcımız Lemzi Çöplü’yü, koordinatör başkan yardımcısı olarak görevlendirdik.

‘HALKIMIZIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI YERLER DEZENFEKTE EDİLDİ’

Dezenfeksiyon işlemiyle ilgili 3 bin litre önleyici malzemeyi tedarik ettik. Halkımızın yoğun olarak kullandığı Belediye hizmet binalarımız, okullarımız, camilerimiz, otobüs duraklarımız, çocuk oyun alanları, parklar, şehirlerarası otobüs terminali ve yeşil alanlar gibi yerlerde çok hızlı bir şeklide dezenfekte çalışmalarına başladık.

Tüm cami, mescit, şadırvan, tuvaletleri temizledik. Şu anda dezenfekte ediyoruz.Tüm okullarımız için çalışmalarımızı başlattık. Birçok kamu kurumunun dezenfekte talebi geliyor. İmkanlarımız ölçüsünde de bunları karşılıyoruz. Sivil Toplum Örgütlerinden gelen talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Tüm çöp konteynerlerını yıkayıp dezenfekte ediyoruz. Tüm park, yeşil alan, bank, kamelya, sert zemin ve çocuk oyun gruplarını dezenfekte ettik, yıkadık. Tüm toplu taşıma araçlarının, otobüs duraklarının, şehirlerarası otobüs terminalinin dezenfekte ve temizlik işlerini tamamladık. Kapalı duraklarımıza ve tesislerimize dezenfektanlar monte ettik.

‘1 MAYIS’A KADAR HİÇBİR ABONENİN SUYU KESİLMEYECEK’

Temizliğin bu süreçteki önemine binaen 1 Mayıs tarihine kadar borçları nedeniyle hiçbir abonenin suyunun kesilmeyeceğini de vurgulayan Aşgın, Kadın Kültür Merkezleri, gençlik merkezleri, engelli eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve yürütmekte oldukları bütün kurslara ara verdiklerini söyledi.

‘ETKİNLİKLERİ SÜRESİZ OLARAK ERTELEDİK’

Belediyenin yapacağı etkinlikleri de süresiz olarak ertelediklerini ifade eden Aşgın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında düzenleyeceğimiz Kahramanlık Türküleri Konseri, 20-29 Mart tarihleri arasında 70 yayınevi ve 25 yazarın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Kitap ve Kültür Günleri, 1 Nisan 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz Aşık Borani Vefa Gecesini süresiz olarak erteledik.

‘KRİZİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYENLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ’

Krizi fırsata çevirmek isteyenlere karşı Zabıta denetimlerimizi artırdık. Buna asla müsaade etmeyeceğiz. Halkın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, kafeteryalar, restoranlarda hijyen denetimlerimizi artırdık. Bu denetimlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Halk pazarlarında esnafımıza eldiven dağıtarak hijyen denetimine katkı yapıyoruz. Çarşamba günleri gerçekleştirdiğimiz halk günü buluşmalarını erteledik.

‘VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRECEĞİZ’

Vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla bilboard, afiş, raket, dijital ekranlarımız, kurumsal web sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızdan gerekli bilgilendirmeyi sağlıyoruz. Sağlık Bakanımızın ülkemizde de virüsün görüldüğüne dair açıklamasıyla birlikte yürüttüğümüz önlem alıcı tedbirlerimiz en üst düzeydedir. Çorum Valiliğimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam etmektedir. Ben buradan hemşehrilerime seslenmek istiyorum. İçiniz rahat olsun. Biz Çorum Belediyesi olarak çalışıyoruz. Hiçbir virüs bizim aldığımız tedbirlerden daha güçlü değildir.”

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2020, 15:24