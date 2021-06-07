Belediye villa-konut site arsası satıyor

Çorum Belediyesi Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan villa-konut site arsalarını ihale yoluyla satacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait olan Ayarık ve İbrahim Çayırı bölgelerinde bulunan 2 adet villa-konut site arsalarının yarın saat 14.00’te ihale yoluyla satılacağı belirtildi. Açıklamada, “Satılacak arsaya ait listeye https://corum.bel.tr/2-adet-tasinmazin-satis-ihalesi-2/ internet adresinden ulaşabilirsiniz. Şartname ve Ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500,00TL karşılığında temin edilebilir ya da ücretsiz görülebilir. İhale 9 Haziran 2021 Çarşamba günü Saat: 14.00'te Çorum Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.” denildi.