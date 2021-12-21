Belediye villa-konut sitesi arsası satacak

Çorum Belediyesi Silimkent Bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsasını ihale yoluyla satacak.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada, “mülkiyeti belediyemize ait olan ve Silimkent Bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsası 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesine göre ihale yoluyla satılacak dendi”

24.12.2021 tarihindeki ihale Turgut Özal İş Merkezi kat: 4 Belediye Meclis Salonunda saat:14.00’da yapılacak. Satılacak arsaya ait bilgiye https://corum.bel.tr/1-adet-arsa-satisi/ internet adresinden ulaşabilecek.

