Belediye villa-konut sitesi arsası satacak

Çorum Belediyesi Silimkent Bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsasını ihale yoluyla satacak.

Belediye villa-konut sitesi arsası satacak

Çorum Belediyesi Silimkent Bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsasıihale yoluyla satacak.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada, “mülkiyeti belediyemize ait olan ve Silimkent Bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsası 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35/a maddesine göre ihale yoluyla satılacak dendi” 

24.12.2021 tarihindeki ihale Turgut Özal İş Merkezi kat: 4 Belediye Meclis Salonunda saat:14.00’da yapılacak. Satılacak arsaya ait bilgiye https://corum.bel.tr/1-adet-arsa-satisi/ internet adresinden ulaşabilecek.
 

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