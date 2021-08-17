Belediye villa, konut ve ticaret arsası satıyor

Çorum Belediyesi villa, konut ve ticaret arsalarını ihale yoluyla satacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Ayarık ve İbrahimçayırı bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsaları, Çepni Mahallesinde bulunan Ticaret arsası, Gülabibey Mahallesinde bulunan Ticaret+Konut arsaları satılacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre gerçekleştirilecek ihale 20.08.2021 Cuma günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak.

İhaleye katılacak vatandaşlar satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/4-adet-arsa-satis-ihalesi/ internet adresinden ulaşabilirler.





Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 11:43