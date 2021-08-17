Belediye villa, konut ve ticaret arsası satıyor

Çorum Belediyesi villa, konut ve ticaret arsalarını ihale yoluyla satacak.

Belediye villa, konut ve ticaret arsası satıyor

Çorum Belediyesi villa, konut ve ticaret arsalarını ihale yoluyla satacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, Ayarık ve İbrahimçayırı bölgesinde bulunan villa-konut sitesi arsaları, Çepni Mahallesinde bulunan Ticaret arsası, Gülabibey Mahallesinde bulunan Ticaret+Konut arsaları satılacak. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre gerçekleştirilecek ihale 20.08.2021 Cuma günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak. 

İhaleye katılacak vatandaşlar satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/4-adet-arsa-satis-ihalesi/ internet adresinden ulaşabilirler.


 

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2021, 11:43
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