Belediye villa, ticaret ve sanayi arsaları satıyor

Çorum Belediyesi ihale yoluyla Buharaevler mahallesinde villa arsaları, Çorum Sanayi Sitesi'nde ticaret ve sanayi arsalarını satacak.

Belediye basın biriminden yapılan açıklamada, mülkiyeti belediyemize ait olan Buharaevler Mahallesi 27. Sokak üzerinde bulunan Villa arsaları ve Çorum Sanayi Sitesi girişinde bulunan Ticaret ve Sanayi arsaları, 2886 Say. Kan. 45. md. göre Açık teklif arttırma usulü ile en az %50'si peşin kalanı en çok 8 taksitle(taksitlerde yasal faiz uygulanacaktır.) şeklinde satılacağı bildirildi.

İhale yarın saat 14.00'da Turgut Özal İş Merkezi Kat 4’te bulunan Belediye Meclis Salonu'nda yapılacak.

Satılacak arsalara ait listeye https://corum.bel.tr/6-adet-arsa-satis-ihalesi/ internet adresinden ulaşabilirsiniz.





Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021, 23:05