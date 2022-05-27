Belediye yeni yollar açıyor

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şehrin muhtelif yerlerinde yeni yol açma çalışmalarını ve yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte yeni yol açma ve mevcut yolları yenileme işlerini hızlandırdıklarını ifade eden Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, “Geçtiğimiz aylarda çalışmalara başladığımız ve tamamlandığında 3 bin 400 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde olacak Kuruçay Yolunda ekiplerimiz yoğun bir mesai yapıyor. Yine Ahçılar 3. Cadde, Binevler 96. Sokak ve Sakarya 14. Sokakta ekiplerimiz şehrimizi daha da güzel bir hale getirmek için aşkla çalışıyor. Çorum’umuzu daha ulaşılabilir şehir haline getirmek için 2022 yılı yaz sezonu boyunca planladığımız yerlerde yol ve kaldırım çalışmalarımız devam edecek” dedi. (Haber Merkezi)