Belediye yönetimi eğitim alacak

Çorum Belediyesi yönetim kadrosuna Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile hizmet içi eğitim semineri verilecek.

Belediye yönetimi eğitim alacak

Çorum Belediyesi yönetim kadrosuna Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile hizmet içi eğitim semineri verilecek.


Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Amasya Fimar Otel'de 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim kampına; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katılacak. 
Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Karahalil tarafından katılımcılara; yönetim becerilerinin geliştirilmesi, motivasyon ve iletişim konularında eğitim semineri verilecek. (Haber Merkezi)

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