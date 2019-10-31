Belediye yönetimi eğitim alacak

Çorum Belediyesi yönetim kadrosuna Türkiye Belediyeler Birliği destekleri ile hizmet içi eğitim semineri verilecek.



Türkiye Belediyeler Birliği tarafından organize edilen Amasya Fimar Otel'de 1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek eğitim kampına; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katılacak.

Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Karahalil tarafından katılımcılara; yönetim becerilerinin geliştirilmesi, motivasyon ve iletişim konularında eğitim semineri verilecek. (Haber Merkezi)