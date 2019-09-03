Belediyecilikle ilgili tecrübelerini paylaştı

EROL TAŞKAN

Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı, Türkiye Belediyeler Birliği'nce düzenlenen toplantıda, Büyükşehir Belediyeleri Genel Sekreterleri'ne bilgi ve tecrübelerini aktardı.



Üstlendiği tüm görevlerini başarıyla yerine getiren hemşehrimiz Asım Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat görevlendirildiği Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri görevinde de önemli başarılara imza attı.

Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri 'Bilgi ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı'nda belediyecilikle ilgili sunum yapan Balcı, aktardığı tecrübeleriyle Büyük Şehir Belediyeleri'nin görev, yetki ve sorumluluk alanlarına dikkat çekti.



Son seçimde Ankara'nın kalbi olarak kabul edilen Altındağ Belediyesi'ne yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle aday olup, rekor bir oyla kazanan hemşehrimiz Asım Balcı, samimi ve başarılı çalışmalarıyla Altındağ sakinlerinin gönlünde adeta taht kurdu.

7'den 70'e toplumun tüm kesimlerini kucaklayan çalışmalarıyla dikkat çeken Balcı, samimi ve mütevazi tavrıyla Gönül Belediyeciliği'nin de en önemli uygulayıcılarından oldu.