Belediyede çalışacak 61 kişi belli oldu

Çorum Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak olan işçilerin isimlerini duyurdu.

2 Nisan Perşembe günü noter huzurunda yapılan ve Çorum Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan çekilişle başvuranlar arasından 183 kişiyi belirlemiş, kuradan çıkan isimlerle 4-5 Nisan tarihlerinde mülakat yapılmıştı. Mülakat sonucunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde istidam edilecek 61 kişi belirlendi.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada listede isimleri yer alanların 9-13 Nisan tarihleri arasında ve mesai saatleri içinde Turgut Özal İş Merkezi 1. Katta bulunan Çorum Belediyesi Personel Limited Şirketi’ne istenen evrakları teslim etmeleri istendi. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 0364 2250810 numaralı telefondan dahili 1730 ve 1735 numaralı telefonlara ulaşabilecekleri ifade edildi.

İstenilen Belgeler:

1- Kimlik Fotokopisi

2- 3 adet fotoğraf

3- Diploma Fotokopisi

4- Askerlik Durum Belgesi (E-devlet)

5- Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet)

6- İkametgâh Belgesi (E-devlet)

7- Sabıka Kaydı (E-devlet)

8- Ehliyet Fotokopisi (Şoför alımı)

9- Aile Durum Bildirim Formu (Şirketten verilecek)

10-Vakıfbank IBAN Hesap Numarası



