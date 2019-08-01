Belediye’de değişim

MURAT ÇETİN

Çorum Belediyesi'nde bazı kurum müdürlerinin yeri değişirken, bazılarına da yeni isimlerin ataması yapıldığı öğrenildi.



Su ve Kanalizasyon Müdürü Zübeyir Tuncel Başkan Yardımcısı olarak atanırken, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne Sait Toraman getirildi.

Yapılan değişikliklere göre birimleri ve ataması yapılan isimler şu şekilde;



İtfaiye Müdürlüğü-Adil Balcı, Ulaşım Müdürü Nuri Burhan, Hal Müdürü Murat Gür, Makina İkmal Müdürü Lütfullah Şirin, İnsan Kaynakları Müdürü Ekrem Özer, Emlak İstimlak Müdürü Fatih Başıbüyük, Sosyal Yardımlaşma Müdürü Murat Berksun, Strateji Geliştirme Müdürü Talat Tekin, Mezarlıklar Müdürü İsmail Öğütverici, Bilgi İşlem Müdürü Cafer İpek, Yazı İşleri Müdürü Cengiz Özkader.