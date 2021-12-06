Belediyedeki işini görmek için aracını yolun ortasına park etti

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün yanlış park eden araç, otobüs şoförlerini ve sürücüleri çileden çıkardı.

Gazi Caddesi'nde belediye önündeki alana çift park yapan yaşlı adam, belediye hizmet binasında işini görmek için acını bırakınca trafik 15 dakika boyunca kilitlendi.

Otobüs şoförleri araçlarından inerek otomobil sürücüsünü aramaya başladı. Uyarı kornalarına rağmen araç sürücüsü ortaya çıkmayınca otobüs şoförleri bu kez polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler gelmeden yaşlı adam belediyedeki işini hallettikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıldı.