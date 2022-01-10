Belediye’den 1998 yılı gazete manşetleri sergisi

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, 1998 yılında Çorum’da basılan yerel gazetelerin manşetlerinden oluşan bir sergi açtı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde açılan sergiye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide Çorum Hakimiyet, Çorum Haber, Çorum Lider, Merhaba ve Yenigün gazetelerinin 1998 yılında attıkları manşetler yer aldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl dördüncüsü düzenlenen gazete manşetleri sergisinin 4 yıl önce 1994 yılı ile başladığını, bu yıl da 1998 yılına ait gazete manşetlerinin sergilendiğini söyledi.

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı ise gazeteciliğin fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirterek; “Basın dünyada yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü kuvvet olarak biliniyor. Gazeteciler yaptıkları işte vicdanlarına karşı bir sorumluluk taşırken aynı zamanda bir kamu görevini yerine getiriyor.” dedi

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen de tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, organizasyondan dolayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından bu kez Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın objektifin başına geçerek basın mensuplarını fotoğrafladı. Aşgın, serginin açılışını yapan basın mensuplarını fotoğraf makinesi ile çekti.

Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde yer alan sergi, 17 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak.