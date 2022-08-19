Belediye’den 3 yeni ÇORBİS istasyonu

Çorum Belediyesi, ÇORBİS’i daha da yaygın hale getirmek için 3 yeni istasyon daha kuruyor.

Çorum’da herkesin bisiklet kullanabilmesine olanak sağlayan ÇORBİS sistemini hayata geçiren Çorum Belediyesi talepler üzerine ÇORBİS’in kullanım alanlarını artırıyor.

Çorum’un düz bir ovada kurulu olması sebebiyle Türkiye’de bisiklet kullanmaya en verişli iller arasında yer aldığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “ÇORBİS’i hizmete sunduk. Baktık ki hemşehrilerimiz ÇORBİS’i çok sevdi. Öğrenci kardeşlerimiz okula giderken ulaşım aracı olarak kullanmaya başladı. Talep arttıkça biz de günden güne istasyon ve bisiklet sayısını artırıyoruz. Mevcutta bulunan 8 istasyonuna ilave Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası yanına 15 uni kendinden kilitli bisikletlik, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’ne 12 bisikletlik ve Ulukavak Mahallesi, İkbal Kadın Kültür Merkezimizin önüne 12 olmak üzere toplamda 3 istasyonu daha şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

ÇORBİS 33 bin 500 aboneye ulaştı

Çorum’un ÇORBİS’i çok sevdiğini ve benimsediğini ifade eden Başkan Aşgın, ÇORBİS’in abone sayısının 33 bin 500’ü geçtiğini belirterek, “Hemşehrilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldık. Mevcutta 8 istasyon ve 56 bisikletle hizmet veren ÇORBİS’in talebi karşılayamadığını tespit ettik. Talepler üzerine yapılan çalışmalar neticesinde 3 yeni istasyon kurulumunu başlattık ve 56 olan bisiklet sayımızı 91’e çıkarttık. Millet Bahçemize mevcuda ek olarak 6 bisiklet park yeri kazandıracağız. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.