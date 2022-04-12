Belediye’den 9 milyonluk arsa satışı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Gülabibey Mahallesi’nde ticaret ve konut arsası ile Silmkent Bölgesindeki villa ve konut arsalarının satışı bugün gerçekleştirildi.

Belediye Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede Gülabibey Mahallesi’ndeki 8 katlı ticaret, konut arsasına 2 kişi talipli oldu. Muhammen bedeli 4 milyon 800 bin lira değerindeki arsaya en yüksek teklifi 5 milyon 750 bin lira ile Mahmut Özcan isimli vatandaş verdi.

Gülabibey Mahallesi’ndeki arsanın satış ihalesinden sonra Silmkent Bölgesindeki villa ve konut arsalarının satışına geçildi.

Toplam 10 arsanın satışa sunulduğu ihalede 6’sı alıcı buldu.

Gülabibey ve Silmkent’teki 7 arsa toplam 9 milyon 234 bin liraya satıldı.

İhalelerin sonucu başkanlık makamının onayının ardından açıklanacak.