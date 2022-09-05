Belediyeden Bayat’a asfalt desteği

Çorum Belediyesi, ilçelere asfalt desteğini sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri, Bayat ilçesinde başlattıkları asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Çorum Belediyesi, olarak şehir merkezinde alt ve üstyapıya yönelik önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ilçelerden gelen asfalt taleplerini de karşıladıklarını, Bayat’taki asfalt çalışmasıyla sekiz ilçede asfalt çalışması yaptıklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Bayat Kaymakamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da katıldığı programla Bayat’ta yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Çorum’u ilçeleriyle bir bütün olarak gördüklerini ifade eden Başkan Aşgın, daha önce 7 ilçede yaptıkları asfalt çalışmalarına Bayat’ta da devam ettiklerini ifade etti. Aşgın, “Bütün ilçelerimize Çorum Belediyemizin bir armağanı olarak 1000 ton asfalt dökmeyi hedefliyoruz” dedi.

Parti ayrımı yapmadan ilçelerden gelen talep doğrultusunda ilçelerdeki asfalt çalışmalarına devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz dönem Mecitözü, Dodurga, Oğuzlar, Alaca, Ortaköy, Boğazkale ilçelerimize asfalt döktük. Kargı ilçemize ve Aşdağul beldemize talepleri doğrultusunda kilit taşı desteği verdik. Önümüzde hafta da Osmancık ilçemize asfaltımızı dökeceğiz. Bayat’ta Kamiller Bostancı yolunun 4 kilometrelik kısmını asfaltlıyoruz. İlçe sakinlerimize, hemşehrilerimize hayırlı olsun”şeklinde belirtti.

KAVUNCU: ‘ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNE HİZMET GÖTÜRÜYORUZ’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti’nin 20 yılda yol medeniyettir, kalkınmadır şiarıyla on binlerce kilometre yol yaptığını söyledi.

Kavuncu, “Ülkemizin istisnasız her köşesine hizmet götürüyoruz, bunun da en güzel örneklerinden birini bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bostancı Kamiller yolunun 4 kilometrelik kısmını ilimizde aşk ile çalışan, hizmet üreten Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın katkılarıyla asfaltla buluşturuyoruz” diye konuştu.

EKREM ÜNLÜ’DEN TEŞEKKÜR

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum Belediyesi’nin desteği ile Bayat’ta asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirten Ünlü, “Emeği geçen Çorum Milletvekilimiz Erol Kavuncu’ya, Çorum Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a çok teşekkür ediyorum” dedi.