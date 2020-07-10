Belediyeden dolandırıcılara karşı uyarı

Dolandırıcılar bu kez Belediye Başkan Yardımcılarının adını kullanarak para talebinde bulundular.

Belediye Basın biriminden konuya ilişkin yapılan açıklamada dolandırıcıların Çorumlu iş adamları ve esnafı arayarak kanser hastaları yararına para talebinde bulundukları belirtildi. Özellikle Belediye Başkan Yardımcılarının isimlerinin kullanılarak para talebinde bulunan kişilere itibar edilmemesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada “Çorum Belediyesi olarak hiç kimseden maddi anlamda bir yardım talebinde bulunulmamaktadır. İş adamaları ve esnafı Belediyemizin ve Belediye Başkan Yardımcılarımızın isimlerini kullanarak para talebinde bulunanlarla ilgili güvenlik güçlerini arayarak şikâyette bulunmalarını rica ediyoruz. Bazı işadamlarımızın bu çirkin tuzağa düştüklerini ise üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu dolandırıcılarla ilgili Çorum Belediyesi olarak suç duyurusunda bulunacağız.” denildi.