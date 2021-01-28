Belediye’den enerji atağı

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Çorum Biyometanizasyon (Biyokütle) Elektrik Üretim Tesisi düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Karapürçek Köyü yakınındaki tesiste düzenlenen toplantıya Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, bazı birim müdürleri ve yüklenici firma yetkilileri ile çalışanlar katıldı.

Arel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halim Dugan, İdari Mali İşler Koordinatörü Işık Doğan ve Teknik Koordinatör Osman Kılıçaslan’ın da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, alternatif enerji yatırımlarından bahsetti.

Nisan ayında temeli atılan tesisin 6-7 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak üretime başladığını vurgulayan Halil İbrahim Aşgın, “Hep beraber bu işi başardık, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Çorum Belediyesi’nin yenilenebilir enerji üretimi alanındaki yatırım ve projelerini anlatan Başkan Aşgın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

‘YENİLENEBİLİR ENERJİDE ÇOK İYİ BİR NOKTADAYIZ’

“Seçim öncesi söz verdiğimiz projelerimizi, birlik ve beraberlik içinde tek tek hayata geçiriyoruz. Son yıllardaki pek çok çatışmanın temelinde enerji savaşlarının yattığını görüyoruz. Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim giderek ivme kazanıyor. Böylesi bir dönemde Çorum Belediyesi olarak bizler de alternatif enerji kaynaklarına yöneldik. Enerjide bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerjiyi önemsiyoruz.

Gururla söyleyebilirim ki Çorum Belediyesi, yenilenebilir enerji hususunda çok iyi bir noktada. Belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde 76’sını Samsun’un Ladik ilçesindeki 4 adet Rüzgar Enerjisi Santralimizden (RES’ten) karşılıyoruz. Bu oranı yüzde 100’ün üzerine çıkarmayı ve daha fazla enerji üretmeyi hedeflediğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda bir takım projeleri hayata geçirme sözü vermiştik. İşte o projelerden biri de bugün tanıtımını yaptığımız Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi.

Yılda 22 milyon kilowat/saat enerji tüketiyoruz. Şu an 15 milyonunu RES’ten elde ediyoruz. Biyokütle Tesisi’yle enerji açığı makasını biraz daha daraltmış olacağız.

Çöpten elektrik üretimi olarak ifade edebileceğimiz bu tesis, bir hemşehrimizin ihaleyi almasıyla kısa sürede vücut buldu ve başarılı bir şekilde üretime başladı. Burada yılda 14 milyon 500 bin kilowat/saatlik enerji üretimi olacak. Belediye olarak yaptığımız anlaşma gereği bunun yüzde 22’si yani 3 milyon kilowat/saati, kâr paylaşımı modeli gereği nedeniyle Belediyemize aktarılacak.

‘SIRADA GES ve HES PROJELERİMİZ VAR’

RES’le birlikte 18 milyon kilowat/saate ulaşan enerji üretimimizin tüm ihtiyacımızı karşılayabilmesi için çok az bir açık kaldı. Bunu da ihale hazırlığı aşamasındaki Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) karşılayacağız 1,25 milyon kilowat/saatlik GES yatırımını bir kaç ay içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Tabi bununla da yetinmeyeceğiz, geriye tek bir yenilenebilir enerji kaynağı kalıyor o da Hidroelektrik Santrali (HES). Koçhisar Barajı isale hattı projemizin hazırlıkları tamamlanmak üzere. Şehrimiz susuz kalmasın diye 53 kilometrelik hattı içine alan 106 milyon lira bedelli bu projeyi tamamlamış olacağız. Buradan suyu kendi cazibesi ile şehre getirmemiz mümkün değil. Terfi istasyonlarına, bunun için de enerjiye ihtiyacımız var. O nedenle HES’le enerji üretimi için de kolları sıvadık. Kısa sürede bu projeyi de tamamlayıp, ihale ederek hayata geçirmiş olacağız. Böylece Rabbimiz’in bize vermiş olduğu tüm doğal enerji kaynaklarını kullanmış olacağız. Rüzgârdan RES, güneşten GES, çöpten Biyokütle, sudan da HES’i hayata geçirmiş olacağız. Şehrimizin enerji açısından geleceğe güvenle bakabileceği onur ve gurur verici bir konumdayız. Bu noktaya gelmemizde emeği geçen bizden önceki Belediye Başkanlarımıza da huzurlarınızda teşekkür etmeyi istiyorum. Onların RES’le başlattığı enerji yatırımlarını biz diğer kaynaklarla devam ettiriyoruz. Çok daha büyük projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Bu projelerde emeği geçen Belediye ve Arel Enerji ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah Enerji Bakanımızı’da davet eder buranın açılışını birlikte yaparız.”

ÖRNEK TESİSTE ÇORUMLU İMZASI

Evsel Katı Atıklardan Enerji Üretimi Projesi’nin detaylarından bahseden Arel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Halim Dugan ise yıllık 15 milyon kilowat/saat üretim kapasitesine sahip tesisin 8 bin hanenin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacağını söyledi.

“Alacalı bir hemşehriniz olarak gözbebeğimiz olan böylesi bir tesisi memleketimiz Çorum’a kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” diyen Halim Dugan, Çorum Biyokütle Elektrik Üretim Tesisi’nin Türkiye genelinde hayata geçirdikleri 11. tesis olduğunu kaydetti.

24 saat kesintisiz enerji üretimi gerçekleştirecek tesiste 10 kişinin istihdam edildiğini anlatan Dugan, “Kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz bu projede, Çorum Belediyesi ile örnek bir işbirliği ve ekip çalışmasına imza attık” dedi.

Programda söz alan İdari Mali İşler Koordinatörü Işık Doğan ve Teknik Koordinatör Osman Kılıçaslan da yaptıkları sunumlarda tesisle ilgili bilgiler verdiler.

Yapılan konuşmaların ardından hep birlikte tesisi gezen davetliler, evsel atıklardan enerji üretimi sürecini yakından görme imkanı buldular. Basın toplantısı, ikramların ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 19:35