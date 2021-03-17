Belediye’den iki okula daha Z Kütüphane

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi, okullarda kurduğu Z Kütüphanelerin sayısı artırıyor.

Belediye, Adnan Menderes İlkokulu ve Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine Z Kütüphane kurmak için çalışmalara başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır ile birlikte Adnan Menderes İlkokulu ve Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek Z Kütüphanesi çalışmalarını inceledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Zübeyir Tuncel ve Turhan Candan’ın da katıldığı incelemede Başkan Aşgın, kütüphane çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 21:25