Belediye’den kar mesaisi

Çorum Belediyesi dün gece başlayan kar yağışıyle birlikte yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Çorum Belediyesi, hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü Çorum’da kar yağışı ile birlikte yolların buz tutmasını ve kazaları önlemek için tuzlama çalışması yaptı.

Dün gece itibariyle başlayan tuzlama çalışmalarına ilk olarak ana trafik yoğunluğunun olduğu ana arterler ve araçların kayarak kaza yapabileceği dik yokuşlarda seçildi.

Sabaha kadar devam eden kar yağışında ana arterleri açık tutan Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmaları ile Çorum’da çevre yolu ve kent içerisindeki trafik akışının sorunsuz devam etmesini sağladı.

Çalışmalarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıkalama yapan Çorum Belediyesi; “Ekiplerimiz -10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle trafikte aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve yol temizleme çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Yaşam kaliteniz kontrolümüz altında.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2020, 15:34