Belediyeden Korona mücadelesine örnek destek

Çorum Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle filyasyon ekiplerinin ihtiyaç duyduğu 25 aracı İl Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti. Daha önce tahsis edilen 7 araçla birlikte Belediye 32 araç tahsis etmiş oldu.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretlinin de hazır bulunduğu araç tahsis programında konuşan Vali Mustafa Çiftçi, koronavirüs sürecinin başlangıcından beri Çorum Belediyesi ile çok uyumlu çalıştıklarını belirterek “Bu vesileyle Belediye Başkanımıza, ekibine ve tüm belediye çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne zaman kendilerinden bir talepte bulunduysak kısa süre içerisinde karşıladılar.” dedi.

Kasım ayında vakalar 2,5 kat arttı

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüsle mücadelede yaklaşık 9 ayı geride bıraktıklarını ve bu süreçte sağlık çalışanlarının fedakârca çalıştıklarını söyledi.

Vaka sayılarının Eylül ve Ekim aylarına göre Kasım’da 2,5 kat arttığını vurgulayan Vali Çiftçi, “Sağlık Müdürlüğümüze ve sağlık çalışanlarımız da bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmaları nedeniyle teşekkür ediyorum. Hakikaten canları pahasına güzel bir çalışma yürüttüler. Gece demeden gündüz demeden ellerinden geldiği kadar güzel bir çalışmaya imza atıyorlar.” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bakan yardımcısı ile bir görüşme yaptığını ve o görüşme esnasında 25 ek araçla ilgili çalışma yapılması hususunda görüş birliğine varıldığını ifade eden Vali Çiftçi, “Sayın Belediye Başkanımız ve ekibi de kısa bir süre içerisinde 25 araçla ilgili bir çözüm geliştirdiler. Daha önce tahsis edilen 7 araca ilave olarak 25 aracı daha Sağlık İl Müdürlüğümüze tahsis ettiler. Filyasyon ekipleri bu araçları kullanacak.” dedi.

Dünyada vaka sayısı şu anda 64 Milyonu aştı. 1,5 Milyona yakın vefat var. Dolayısıyla bunun ülkemize ve ilimize de yansımaları var. İlimizdeki Eylül ve ekim aylarındaki vaka sayısı Kasım ayında neredeyse 2,5 kat arttı. Kısa süre içerisinde filyasyon çalışmalarını neticelendirmek, pozitif vakaların bir an önce izolasyona alınması ve ilaç tedavilerine başlanılması açısından bu sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Vali Çiftçi, “Belediyemizin tahsis ettiği 25 araçla beraber filyasyon çalışmalarının daha da hızlanacağını ve kısa süre içerisinde de bu ç alışmaların bir neticeye kavuşacağını temenni ediyorum.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği ve Taksiciler ve Minibüsçüler Odası ile birlikte yaptıkları 3’lü protokol ile filyasyon ekibinin ihtiyaç duyduğu araçları temin ettiklerini söyledi. Aşgın, yaptıkları bu protokolün Türkiye’ye örnek bir uygulama olması temennisinde bulundu.

Koronavirüsün Çorum’da görülmeye başladığı günlerden itibaren İl Sağlık Müdürlüğüne 7 araç tahsis ettiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Valiliğimiz, Belediyemiz ve Esnaf Odamızın bulunduğu bir protokolle yaptık. Bu süreçte hem esnafımıza destek olalım hem de daha etkin bir filyasyon çalışması yapılsın istedik. Daha önce 7 belediye aracımızı filyasyon ekibine şoförleriyle birlikte tahsis etmiştik. 25 ilaveyle birlikte toplam 32 aracı tahsis etmiş olduk. Araçlar sabah 08.00 / 16.00 ve 16.00 / 23.00 arası olmak üzere iki vardiya halinde çalışılacak.” dedi.

Filyasyonun önemine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Temaslıların tespit edilmesi ve testlerinin yapılması, bir bulguya rastlandığı zaman bu kişilerin izolasyonu çok önemli. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz fedakarca çalışıyor. İnanıyorum ki birlikte aldığımız bu önlemlerle şehrimizdeki vaka sayılarını daha aşağılara çekeceğiz. Valiliğimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze, esnaf odamıza işbirliği için kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu birliktelikle inşallah başaracağız ve kovid19 belasını şehrimizden, ülkemizden defedeceğiz.” diye konuştu.

Taksici esnafımıza destek olduk

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı Mart ayından beri koronavirüsle mücadelede önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Çorum’da koronavirüsle mücadelenin tüm kurumlarla birlikte işbirliği içerisinde yürütüldüğünün altını çizen Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak bu konuda bize gelen her talebi imkânlarımız ölçüsünde karşılamaya çalışıyoruz. Bu süreçte her zaman esnafımızın yanında olduk. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza belediyemiz tüm imkanlarını kullanmak suretiyle yardımcı oluyor. Dezenfeksiyon çalışmalarımıza kamu kurumları ve özel işletmeler dahil olmak üzere hiç durmadan devam ediyoruz.” diye konuştu.

Sobacı ve Gür’den teşekkür

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, filyasyon ekibine verilen araç desteği nedeniyle Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Çorum İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı “Katkılarından dolayı Çorum Belediyemize, esnaf odamıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” derken ÇESOB Başkanı Recep Gür de “Bu zor günlerde esnafımıza destek için Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle üçlü protokol çerçevesinde Servisçiler ve Şoförler Odamızın üyelerine hem bir destek amacıyla hem de filyasyon ekibimizin Çorum’da daha etkin çalışması için bir araya gelindi. Emeği geçenlere başta Çorum Valimiz ve Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.

Vali Çiftçi’den Şükran Belgesi

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, koronavirüsle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a şükran belgesi takdim etti.

Filyasyon ekibine araç tahsis töreni sonrası Vali Çiftçi imzalı belgede “İlimizde Covid-19 salgını mücadelesinde, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ve sağlık çalışanlarına vermiş olduğunuz değerli katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür eder, hayırlı hizmetlerinizin devamını dilerim.” ifadesi yer aldı.

Başkan Aşgın da belgenin verilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Yapılan bu çalışmalar ve verilen destekler nedeniyle devletimize ve milletimize şükranlarımızı duyuyoruz. Devletimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 15:20