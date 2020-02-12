Belediye’den ödüllü fotoğraf yarışması

Çorum Belediyesi, Türkiye geneli ödüllü fotoğraf yarışması düzenliyor. ‘Çorum'un Doğal ve Tarihi Güzellikleri’ konulu fotoğraf yarışması için başvurular alınmaya başladı.

Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Çorum'un, her biri birbirinden kıymetli doğal ve kültürel güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyleyen Belediye Başkan Halil İbrahim Aşgın, dünyaca ünlü fotoğrafçıların gözünden Çorum’un görsel arşivini oluşturmak istediklerini söyledi. Çorum’un ulusal boyutta tanıtılmasını sağlamak ve bu yolla ülkenin fotoğraf sanatına da katkı sağlamak amacında olduklarını dile getiren Başkan Aşgın, tüm fotoğraf sanatçılarını yarışmaya katılmaya davet etti.

Yarışmaya son başvuru tarihinin 1 Temmuz 2020 olduğunu kaydeden Başkan Aşgın, ödüller ve yarışma takvimiyle ilgili detaylı bilgilerin www.tfsf.org.tr adresindeki devam eden yarışmalar kısmından öğrenilebileceğini dile getirdi.

Yarışmada seçici kurul şu isimlerden oluşuyor: Ata Yakup Kaptan - Akademisyen, Çerkes Karadağ - Sanatçı-Yazar, Egemen Umut Şen Afiap - Fotoğraf Sanatçısı (FSK), Halil İbrahim Aşgın - Çorum Belediye Başkanı, Hasan Tomuk - Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, İbrahim Zaman - Fotoğraf Sanatçısı (GİFSAD), Rıza Özel - Türkiye Foto Muhabirler Derneği Başkanı. (Haber Merkezi)