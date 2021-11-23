Belediye’den öğretmenlere jest

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi bünyesinde çalışan öğretmen ve eğitmenlerle kahvaltıda bir araya geldi.

Başkan Aşgın, gençlik merkezleri ve kültür merkezlerinde çalışan öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Belediye Başkan Yardımcıları, Yazar Sıtkı Arslanhan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu ve çok sayıda öğretmen ve eğitmenin kaldığı programda konuşan Başkan Aşgın, öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunun altını çizdi.

‘Öğretmenlİk gönülden gönüle dokunmanIn vesilesi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını, gönülden gönüle dokunmanın bir vesilesi olduğunu söyledi.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Başgın, “Tüm öğretmenlerimize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gelecek diliyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek de, “Bugün bir ve beraber olmamızı, hemhal olmamızı sağlayan başta Belediye Başkanımıza ve O’nun şahsında ekibine şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Öğretmenler adına konuşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu da, öğretmen olmanın fedakârlık, emek, amacını yerine getirmek ve hayatının her alanını öğrencilerine ve kursiyerlerine ayırmak demek olduğunu söyledi.

Konferans vermek için Çorum'a gelen yazar Sıtkı Arslanhan da kendisini Çorumlu öğretmenlerle buluşturan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a teşekkür etti.

Program sonunda Başkan Aşgın, öğretmenlere karanfil hediye etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2021, 18:19