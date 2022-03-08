Belediyeden 'su' açıklaması

FATİH BATTAR

Çorum’da önceki gün akşam saatlerinde içme suyunda meydana gelen koku ve tat probleminin ardından belediyeden açıklama geldi.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden konu hakkında yapılan açıklamada, 7 Mart 2022 Pazartesi günü akşam saatlerinde Bahabey İçmesuyu Arıtma Tesisi ana hatlarında iyileştirme çalışması yapılması sırasında hat üzerinde meydana gelen oynamadan kaynaklı içme suyunda geçici süreli, belirli bölgeleri etkileyen koku ve tat problemi oluştuğunu belirtilerek, “Problemin temel kaynağı ana hatlar üzerinde zamanla biriken kireç ve türevleri şeklindedir. Sorun kısa sürede tespit edilmiş ve giderilmiştir. Ancak etkilenen bölgelerde koku alınmasına bir süre devam edilmiştir. İçme suyu şebekesi 24 saat kesintisiz takip edilmekte ve içme suyu kalitesinin takibi kesintisiz yapılmaktadır. İçme suyu hatlarında fiziksel birikmeden kaynaklı bu sorun, insan sağlığını etkileyecek bir durum değildir. Teknik ekiplerimiz ve saha elemanlarımız anında soruna müdahale etmiş ve koku problemi olan bölgelerde suyu tahliye etmiştir. Şuan şehir şebekesini etkileyen olumsuz bir durum bulunmamaktadır”denildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022, 12:54