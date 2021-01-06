Belediyeden su kesintisi açıklaması

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi, Bahçelievler ve Yavruturna Mahallelerini besleyen ana besleyici hatta meydana gelen arıza nedeniyle geçici süreyle su kesintisine gidildiğini açıkladı.

Arızanın en kısa sürede giderilmesi ve şebekeye su verilmesi için ekiplerin çalışmaya devam ettiği belirtilirken, kesintiye ilişkin şu açıklama yapıldı;

"Bahçelievler ve Yavruturna Mahallelerini besleyen ana besleyici hatta meydana gelen arıza nedeniyle Atayurt, 102 Evler, Emek Caddesi, Bahabey Caddesi, Karşıyaka Cadde ve sokaklar, Şenyurt Cadde ve sokaklar, Yeşilyurt sokaklar, Melikgazi sokaklar, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin bir kısmı, Mürsel ve Emek sokaklar, Bahçelievler Cadde ve sokaklar, Altınevler Sokak'ta su kesintisine gidilmiştir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi ve şebekeye su verilmesi için ekiplerimiz çalışmaktadır."