Belediyeden su kesintisi uyarısı

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Akkent Mahallesinde yapacağı içme suyu çalışması nedeniyle su kesintisine gidecek.

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada Akkent Mahallesinde su basınç motorunun işlevini yerine getirememesi nedeniyle yenisiyle değiştirileceğini, bu nedenle de su kesintisine gidileceği belirtildi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yeni su basınç motoru montajını tamamlamasıyla birlikte şebekeye tekrar içme suyunun verileceğinin belirtildiği açıklamada "Akkent Mahallesinde ikamet eden vatandaşlarımız 22 Ocak Çarşamba günü saat 08.00 ile 18.00 arası çalışmalardan olumsuz etkilenmemeleri için gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. Su kesintisi yapılacak saatler arasında ihtiyaçlarına göre içme suyu ve kullanma suyu konusunda tedbirlerinizi alınız. Belediyemiz, halkımıza daha kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürmektedir. Halkımızın göstermiş olduğu sabır ve anlayışa teşekkür ederiz" denildi.

