Belediye’den su kesintisi uyarısı

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalar devam eden bölgelerde su kesintisi yapacak.

Belediye Basın Biriminden yapılan açıklamada, "Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından depolar arası isale hattı bağlantısı yapılacağından belirtilen bölgelerde su kesintisine gidilecektir. Bahçelievler Mahallesi Cadde ve Sokaklar, Şenyurt Cadde ve Sokaklar, Karşıyaka Cadde ve Sokaklar, İpekli Evler Cadde ve Sokaklar, Kale Mahallesi Cadde ve Sokaklar, Gülabibey Mahallesi Cadde ve Sokaklar, Mimar Sinan Mahallesi Cadde ve Sokaklar ve Yavru Turna Mahallesi Cadde ve Sokaklarda 29 Ocak Çarşamba günü saat 12.00 ile 20.00 arası su kesintisi yapılacağından vatandaşlarımızın sorun yaşamamaları için tedbirlerini önceden almaları gerekmektedir." denildi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2020, 18:12