Belediye’den Tuncay Yılmaz’a cevap

Çorum Belediyesi, CHP Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz’ın araç kiralama ihalesine ilişkin açıklamalarına cevap verdi.

Yılmaz’ın açıklamasının tamamen hayal ürünü, iyi niyetten yoksun ve Çorum'a fayda sağlamaktan uzak talihsiz bir açıklama olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “CHP Belediye Meclis Grup Başkanının araştırma yapmadan, bilgi edinmeden yaptığı açıklama ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmesini Çorum halkına yapılan bir haksızlık olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple bilgiden yoksun ve art niyet taşıdığını düşündüğümüz söz konusu açıklamayla ilgili detaylı ve doğru bilgiyi değerli kamuoyumuzla paylaşmak istedik.

Öncelikle belirtmek isteriz ki göreve geldiğimiz 1 Nisan 2019 tarihinden bugüne kadar yaptığımız tüm işler, şeffaflık ilkemiz gereği kamuoyunun önünde cereyan etmiştir. Yapılan çalışmalar ve işlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeye isteyen herkesin ulaşabileceği gibi CHP Belediye Meclis Grubu ve CHP Grup Başkanı da ulaşabilir. Hal böyle iken, doğruları öğrenme seçeneği yerine yalan yanlış, kulaktan dolma ya da maksatlı olarak kamuoyunu yanıltıcı bilgiler basın yoluyla servis edilmektedir. CHP Belediye Meclis Grup Başkanının servis ettiği anlaşılan ve haberi yapılan ihaleyle ilgili gerçeklere gelince: Adı geçen araçlar, 10.06.2019 tarihinde kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğümüz tarafından ihale yoluyla kiralanmıştır. Müdürlüğümüzün 2020 yılına ait bütçesi ise 09 Kasım 2019'da Belediye Meclisinde onaylanmıştır. Bu nedenle 01 Ocak 2020 tarihinde işe başlaması gereken araç ve iş makinelerinin hizmet alım işi ihalelerinde gecikme yaşanmıştır.

Tuncay Yılmaz'ın da bildiği gibi Belediyecilik hizmetlerimiz 365 gün 24 saat gece-gündüz devam etmektedir. Biz Çorum Belediyesi olarak bu hizmet esasına göre çalışıyoruz.

Belediye Meclisinin Kasım 2019 Olağan Toplantısında 2020 yılı Belediye bütçesi onaylanmıştır. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nün bütçesi onaylandıktan hemen sonra ivedi bir şekilde evraklar hazırlanarak ihalesi yapılmak üzere Kamu İhale Kurumu internet sitesi Elektronik Kamu Alımları Platformunda ihale tarihi 4734 sayılı kamu İhale Kanununun ihale ilan süreleri ve kuralları ile önce ilan başlıklı 13. Maddesine istinaden 18.12.2019 olarak belirlenmiştir.

Mevzuat gereği yukarıda belirtilen gerekçelerle bu tarihin daha erkene çekilmesi mümkün bulunmamaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması" başlıklı 40. Maddesi, "Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi" başlıklı 41. Maddesi, "Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu" başlıklı 44. Maddesi, "Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev ve Sorumluluğu" başlıklı 45. Maddesi, "İhalenin sözleşmeye bağlanması" başlıklı 46. Maddelerinde belirtilen süreler ayrıca ihalelere yönelik başvurular hakkında yönetmeliğin ilgili maddeleri de göz önüne alındığında işe başlama süresi en erken şubat ayı ortalarına geleceği hesap edilmiştir. Böyle olunca 01.01.2020 tarihinde işe başlaması mümkün olamayacaktır. 4734 sayılı kamu ihale kanununun "pazarlık usulü" başlıklı 21. Maddesinin (B) bendinde "doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" denilmektedir.

Makine İkmal Bakım Ve Onarım Müdürlüğü yeni kurulmuş olduğu, bütçesinin 2019 Kasım olağan meclisinde kabul edildikten sonra işlem görmesi, idare tarafından önceden öngörülmeyen bir durum olduğu ve ihalenin ivedi olarak yapılması gerektiği durumunu ortaya çıkarmaktadır. 4734 sayılı kamu ihale kanununun "temel ilkeler" başlıklı 5. Maddesinde "ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılmaz" hükmü aynen uygulanmıştır. Ayrıca 10.01.2020 tarihinde "Araç Kiralama Hizmet Alımı", 14.01.2020 tarihinde İş Makineleri Kiralanması Hizmet Alımı ihalesi yapılmıştır. İhale usulleri ise açık ihale ve e - ihale şeklinde yapılmıştır.

Belediyemiz yaptığı tüm iş ve işlemlerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını amaç edinmiştir.



4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi gereğince haberi basına servis eden arkadaşlarımızın da bildiği gibi 3 firmaya teklif verilmesi yeterli iken 40 firma teklif vermeye davet edilmiştir. Bu durum ise Türkiye'de eşine az rastlanılan bir durumdur. İhalelerimiz herkese açık ve son derece şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. İhale aşamasında ve ihale sonrasında vatandaşlarımız ihaleyle ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca yapılan ihaleler canlı yayınla kamuoyumuzun ilgisine sunulmaktadır. Belediyemiz, Çorum'u hak ettiği projelere kavuşturmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmektedir. Geçmişte de olduğu gibi bugün de buna benzer haberlerin yapılması Çorum halkının hak ettiği projeleri engelleme çabası, Çorum'a yapılması gereken hizmetleri engelleme gayretinden başka bir şey değildir. Tüm bu tezvirata rağmen Belediyemiz Çorum'a ve Çorum halkına en iyi hizmeti vermeye devam edecektir.

Çorum gündemini her defasında olumsuz hadiselerle meşgul edenlerin ortak paydamız olan Çorum'un gelişimine katkı sağlayacak fikirleri, düşünceleri, proje ve çalışmaları varsa, şehrimize dair hayalleri varsa bunları bizimle ve kamuoyumuzla paylaşabilirler. Milletimize ve memleketimize faydası olan işlerin akıl birliği ve elbirliğiyle yapılması işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Ancak, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın etkisiyle yapılan tüm haberler yalan veya yanlış haber olmaktan öteye geçemeyecektir. Bu gibi durumlarda iddia sahiplerine ilgili birimlerimizden, başkan yardımcılarımızdan gerekli ve doğru bilgi almalarını tavsiye ediyor, dedikodu ve iftira değil Çorum'un faydasına olacak projeler üretmelerini salık veriyoruz.”