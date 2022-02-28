Belediyeden Türk Halk Müziği konseri

Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, 2 Mart Çarşamba günü sahne alacak.

Şef Arif Sadeçolak yönetiminde uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Türk Halk Müziği Korosu müzik severlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Mart ayında da kültür sanat ajandasındaki etkinlikleri bir bir hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosunun uzun süredir çalışmalarını sürdürdüğünü ve 2 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Devlet Tiyatro Salonunda verecekleri konserle unutulmaz bir akşam yaşatacaklarını söyledi.

Candan, Mart ayında da birbirinden güzel etkinliklere yer vereceklerini belirterek ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri programlara tüm Çorum halkının davetli olduğunu kaydetti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 19:21