Belediye’den üniversite adaylarına rehberlik hizmeti

Çorum Belediyesi üniversite tercihi için destek almak isteyen öğrencilere Hürriyet Meydanı’nda tercih noktası oluşturdu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “2022 YKS’de tercih yapmakta zorlanan üniversite adaylarına yardımcı olmak için Hürriyet Meydanı’nda tercih noktası oluşturduk” dedi.

Aşgın, “Belediyemizin gençlik merkezlerindeki uzman eğitim kadromuz tarafından verilecek rehberlik danışma hizmeti ile öğrencilerimiz daha sağlıklı tercih yapabilecekler. Tercih süresince saat 10.00 ile 18.00 arasında açık olacak standımıza tüm üniversite adaylarımız gelebilir”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)