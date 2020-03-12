Belediye’den yeni yol çalışması

Yeni yol açma, dolgu ve stabilize çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediyesi, Kale Mahallesi Ata 15. Sokak ve Ata 23. Sokak arasında bulunan Ata 19. Sokakta kazı çalışmalarına başladı.

165 metre uzunluğunda, 8 metre genişliğindeki yeni yol önümüzdeki haftalarda stabilize ve kumlama çalışmaları tamamlandıktan sonra asfalt sezonu ile birlikte asfaltlanacak ve trafiğe açılacak

Yol yapım çalışmalarını Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin ve Fen İşleri Müdürü Mikdat Yıldırım ile birlikte yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışma planı doğrultusunda yolun en kısa sürede trafiğe açılacağını söyledi. Mevlana İlkokulu’nun da yanında yer alan yolun kendileri için de ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “Bize yol talebi geldi, biz de yavrularımız okula giderken ayaklarına toz, toprak, çamur değmesin diye hızlı bir şekilde yol yapım çalışmalarına başladık. En kısa sürede mekanik ve stabilize dolgusunu yapıp sezonun başlamasıyla asfaltını da dökeceğiz. Tüm mahallelerimizde alt ve üst yapı çalışmalarını büyük bir hızla gerçekleştiriyoruz" dedi.

ÇOCUKLARDAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kale Mahallesi’ndeki yeni yol açma çalışmasını incelediği sırada çocuklarla da bir süre sohbet etti. Yanına gelen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aşgın’a teşekkür eden çocuklar, “ Başkanım, okula giderken sıkıntılar çekiyorduk. Konuyu sizlere ilettikten sonra çalışmalar başladı. İnşallah kısa sürede de yolumuza kavuşacağız” ifadelerini kullandılar. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 11:47