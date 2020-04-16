Belediyeden yerli dezenfektan “BOREL” siparişi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin genelinde gece gündüz hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını yürüten Çorum Belediyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Ar-Ge çalışmaları tamamlanan ve seri üretime geçen yerli dezenfektan marketlerde satışa sunulmaya başladı.

Çorum Belediyesi de yerli el dezenfektanı BOREL alarak bu girişime destek olacak. İlk etapta 6 bin adet BOREL el dezenfektanı siparişi verdiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bor katkılı yerli dezenfektanı en kısa sürede temin edip dağıtımını yapacakların kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 18:02