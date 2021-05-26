Belediyelere 5 milyon liralık hibe

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ı ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Oğuzhan Kaya; “Milletvekillerimiz Sn. Ahmet Sami Ceylan ve Sn. Erol Kavuncu ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Çorum ve ilçe belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 5.000.000 TL hibe desteği desteği sağlanmıştır. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.