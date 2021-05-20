Belediye’nin 2020 yılı kesin hesabı kabul edildi

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi’nin 2020 yılı kesin hesabı ile idare taşınır yönetim hesabı görüşüldü.

Belediye Meclisi’nin 17 Mayıs’ta yapılan toplantısında 2020 yılı kesin hesabı ile idare taşınır yönetim hesabı görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmişti. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen gündem maddesi Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında tek tek oylandı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında yapılan toplantıda CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, CHP’li Meclis üyesi Nazik Bulut ile AK Partili Belediye Meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü gündem maddesi üzerine değerlendirmelerde bulundular. Konuşmaların ardından 2020 yılı kesin hesabı ile idare taşınır yönetim hesabında bulunan 55 ayrı bütçe kalemi tek tek oylanarak kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2021, 19:25