Belediyenin 2021 yılı bütçesi 647 milyon 525 bin

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyetlerini ve kaynaklarını nasıl kullanacağını belirleyen 2021 yılı bütçesi, Belediye Meclisi’nde Cumartesi günü yapılan oylamayla kabul edildi.

Toplam 647 milyon 525 bin TL olan 2021 bütçesine CHP red oyu verirken, bütçe AK Parti ve MHP’nin oyları ile kabul edildi.

CHP grubu Kovid 19 nedeniyle bütçede tasarruf yapılmadığını ve israf bütçesi olduğunu belirtirken, AK Parti grubu bütçenin yatırım bütçesi olduğunu söyledi.

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