Belediye’nin 2021 yılı bütçesi kesin hesabına onay

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nin dün yapılan toplantısında belediyenin 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve İdare Taşınır Yönetim Hesabı görüşülerek oylandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü’nün başkanlığında yapılan toplantıda bir önceki toplantıda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabı ve İdare Taşınır Yönetim Hesabı görüşüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bütçe ile ilgili yaptığı açıklamada 2021 yılı bütçesinin 614 milyon lira gider, 530 milyon lirada gelir olarak gerçekleştiğini belirtti.

Gündem maddesi üzerine CHP’li Meclis Üyeleri Rüştü Çağlar ile Nazik Bulut’un değerlendirmelerinin ardından bütçe bulunan 53 madde tek tek oylanarak kabul edildi.