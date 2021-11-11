Belediye’nin 770 milyon liralık bütçesine onay

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ilk toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen 2022 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesi oylanarak kabul edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın başkanlığında dün yapılan meclis toplantısında Çorum Belediyesi’nin 2022 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesi görüşülerek oylandı.

CHP BÜTÇEYE YÖNELİK ELEŞTİRİLERİNİ DİLE GETİRDİ

Bütçe hakkında görüş belirtmek üzere CHP grubu adına söz alan Nazik Bulut, CHP grubu olarak 2022 yılı bütçesini incelediklerini, red oyu vereceklerini ve iki kelimede özetlediklerini belirterek, “Belediye’nin 2022 yılı bütçesi tadilat bütçesi olmuştur. Görünen o ki yine bol bol bina tadilatı yapacağız.”dedi.

20 yıllık AK Parti’nin Türkiye’de kazandığı ilk belediyenin Çorum Belediyesi olmasına rağmen iktidarın gücünü Çorum’a yansıtamadığını iddia eden Bulut, “Bu konuda bizden çok AK Parti seçmeni eleştiriyor. Haklılarda.”şeklinde belirtti.

Bulut, belediyenin uzun vadede gelirlerini artırması gerektiğini belirterek, “Bu anlamda RES, GES ve Koçhisar projelerini çok önemsiyoruz. Bu projelere mesai harcayan tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz.”ifadelerini kullandı.

‘MERKEZİ HÜKÜMET ADALETLİ BİR ŞEKİLDE TÜM BELEDİYELERE KATKI VERİYOR’

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise merkezi hükümetin adaletli bir şekilde tüm belediyelere katkı verdiğini belirterek, “Şu an Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 35 milyon liralık yatırımı var. İki tane yüzme havuzu, iki tane nizami futbol sahası, dört tane semt sahası var. Güreş Eğitim Merkezi ile ilgili süreç devam ediyor. Şehrimiz merkezi hükümetten yeterince destek almaktadır. Bu destek nedeniyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Tarihi Kent Meydanı projemiz, oradaki cephe sağlıklaştırması ile ilgili projemiz dar arastanın restorasyonu ile ilgili çalışmalar ve birçok noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteklerini alıyoruz. Tıpkı Türkiye’deki birçok belediye gibi. Ankara’da yeterli düzeyde destek aldığımızı düşünüyorum. Daha fazlasını almak için hep beraber uğraşalım. Koçhisar Barajı İsale Hattı’nın son durumunu görmek için çalışmaları inceledim. Bitmesine 2 km kalmış. 20 Kasım itibarıyla suyu OSB’de arıtma tesisimizle buluşturmuş olacağız. Burada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğini nereye koyacağız.”diye kaydetti.

Arsa satışı ile ilgili eleştirilere cevap veren Başkan Aşgın, 31 Mart 2019’dan bugüne kadar kamulaştırma satın alma ve arsa satışları hakkında bilgiler vererek, “Belediye olarak arsa üretip satıyoruz. Toplam büyüklüğü 1 milyon 426 bin 507 metrekare olan 367 adet taşınmazı kamulaştırmış yada satın almışız ve bunlara 139 milyon 133 bin lira bedel ödemişiz. Şimdiye kadar toplam büyüklüğü 175 bin 600 metrekare olan 240 adet arsanın satışını yapmışız. Bunun karşılığında ise 157 milyon lira gelir elde etmişiz. Eğer biz sadece merkezi hükümetten gelecek olan paya bakarsak belediye de yeterince hizmet üretmemiz mümkün olmaz. Belediye tabiki öz kaynaklarını geliştirecektir. Bunun en güzel yolu ise arsa üretmek ve satmaktır.”diyerek sözlerini tamamladı.

Bütçe üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından 2022 yılı ve izleyen iki yılın Analitik Bütçesi’nin kalemleri tek tek oylanarak kabul edildi.

BÜTÇENİN DAĞILIMI İSE ŞÖYLE:

765 milyon liralık gider bütçenin dağılımı ise şöyle: “Personel Giderleri 66 milyon 841 bin lira, SGK Devlet Primi Giderleri 10 milyon 264 bin lira, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 21 milyon 603 bin lira, Faiz Giderleri 34 milyon 488 bin lira, Cari Transferler 14 milyon 945 bin lira, Sermaye Giderleri 4 milyon 990 bin, Sermaye Transferleri 8 milyon 500 bin lira, Yedek Ödenek 45 milyon lira.”

Toplam 770 milyon liralık 2022 yılı gelir bütçesinin 347 milyon 664 bin lirasının genel bütçeden, 196 milyon lirasının sermaye gelirlerinden, 115 milyon 799 bin lirasının teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 59 milyon 575 bin lirasının vergi gelirlerinden 50 milyon 962 lirasının ise bağış, yadımlar ile özel gelirlerden elde edilmesi hedefleniyor.

765 milyon liralık gider bütçesinin yüzde 63’lük kısmına denk gelen 484 milyon 686 bin lirası yatırımcı müdürlüklere ayrılırken bunun dağılımı ise şu şekilde oldu:

“Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü 47 milyon 450 bin lira, Etüd Proje Müdürlüğü 111 milyon 646 bin lira, Fen İşleri Müdürlüğü 78 milyon 057 bin lira,

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 53 milyon 561 bin lira, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 109 milyon 122 bin lira, Temizlik İşleri Müdürlüğü 44 milyon 300 bin lira, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 40 milyon 550 lira.”