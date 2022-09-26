Belediye’nin kültür gezilerine yoğun ilgi

Çorum Belediyesi tarafından başlatılan kültür gezileri için kayıtlar başladı.

Çorum halkı kayıtlara yoğun ilgi gösterdi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın geçtiğimiz cuma günü müjdesini verdiği geziler kapsamında 1500 kişi İstanbul’un tarihi yerlerini gezme imkanı bulacak.

“Dünyanın Merkezinden Kültürün Başkenti İstanbul”a sloganıyla başlatılan kültür gezileri için Velipaşa Hanı’nda oluşturulan kayıt bürosunun önü sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından doldu taştı. Çorum’da ikamet etme şartı bulunan gezilerle vatandaşlar İstanbul’u ücretsiz olarak gezme imkanı bulacak.

Program dâhilindeki tüm müze girişlerinin, ulaşımın, konaklamanın ve yemeklerin tamamının Çorum Belediyesi tarafından karşılanacağı gezilerle ilgili düşüncelerini dile getiren vatandaşlar böylesine güzel bir etkinliği düzenleyen Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)