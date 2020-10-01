‘Belediye’nin yatırımları değersizleştirilemez’

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada Yeni Şehir Stadyumu’nun toplam 82 milyon 928 bin 824 liraya mâl olduğu belirtildi. Açıklamada Çorum’a ve Çorum halkına faydası olmayan gereksiz tartışmaların bu şehre hizmet edenleri, etmek isteyenleri engelleme çabalarının büyük bir haksızlık olduğu vurgulandı.

“Son derece modern bir stadyumunun Belediyemiz tarafından Çorum’umuza kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizi TFF 2. Lig’de temsil eden Çorum FK takımımız sezonun ilk maçını bu muhteşem stadyumda oynamış, Yeni Şehir Stadyumumuz spor otoriteleri başta olmak üzere taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştır” ifadeleriyle başlayan açıklamada, “Belediyemiz tarafından eğitime, sosyal ve kültürel hayata, alt ve üstyapıya çok önemli yatırımlar yapıldı. Çorum’un artan nüfusu, gelişen yapısı, büyüyen ekonomisi, gençlerin spora olan ilgisi nedeniyle bu alanda da bir yatırım yapılmasını mecbur kılıyordu. Hem ilimizde sporun teşviki hem de sporun şehrimizin tanıtımına yapacağı katkılar düşünüldüğünde spor alanındaki yatırımların önemi daha iyi anlaşılacaktır” denildi.

TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN HERKESE TEŞEKKÜR

AK Parti belediyeciliğinin tüm yatırımlarına ve hizmetlerine sahip çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerinin altının çizildiği açıklamada, “Taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ederken, şehrimize çok yakıştığına inandığımız bu muhteşem eserin ilimize kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetlerinde görev alan spor bakanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. AK Parti belediyeciliğinin tüm yatırımlarına ve hizmetlerine sahip çıktık, çıkmaya devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada stadın maliyeti ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

“Bu vesileyle birkaç gündür stadyumun maliyetiyle ilgili yerel ve yaygın basında bilgi kirliliği oluşturarak hemşehrilerimizi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik yersiz açıklamalara cevap verme ihtiyacı hâsıl olmuştur. Boş tartışmalarla kamuoyunu oyalamaya kimsenin hakkı olmadığına inanıyoruz. Stadyumla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşıyoruz.

İHALE 59 MİLYON LİRAYA YAPILDI

Yeni Şehir Stadyumu 14 Ocak 2016 tarihinde KDV hariç 59 milyon 900 bin TL bedelle ihale edilmiş olup yüklenici firma ile 19 Nisan 2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yeni Stadyum inşaatı ihale şartnamesine göre 10 Temmuz 2018 tarihinde, sonrasında verilen süre uzatımı ile birlikte 30 Kasım 2018 tarihinde tamamlanıp Çorum Belediyesi’ne devredilmesi gerekiyordu. O dönemki ekonomik nedenler ve 2020 başında meydana gelen COVİD-19 pandemi sürecinde yüklenici firmanın ürün ve işçilik temini noktasında yaşadığı zorluklar, stadyumun tamamlanamamasına neden olmuştur.

STADIN BAKANLIĞA DEVİR SÜRECİ TAMAMLANDI

Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikten sonra stadyumla ilgili yaşanan belirsizliği bir an önce gidermek ve stadyumu Çorum’a kazandırmak için yoğun bir mesai harcamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile stadyum konusunda yaptığı görüşme belirsizliği ortadan kaldırmış, stadyumun bir an evvel tamamlanıp Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmesi sürecini hızlandırmıştır. Bu süreç geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol ile tamamlanmıştır.

TOPLAM 82 MİLYON 928 BİN 824 LİRAYA MÂL OLDU

Toplam maliyeti 82 milyon 928 bin 824 TL olan stadyum inşaatının başlamasından bugüne kadar Belediyemiz tarafından KDV ve fiyat farkı dahil 81 milyon 125 bin 399 TL ödeme yapılmıştır. Bu rakama 72.000 m2’lik arsa bedeli dahil değildir.

İLK MAÇ OYNANDI

Bakanlığa devri ile küçük çaptaki eksiklikleri giderilen 15 bin kişilik bu muhteşem stadyum, 20 Eylül Pazar günü Çorum FK – Manisa FK arasında oynanan sezonun ilk maçıyla hizmete açıldı. Maç oynamaya mani olmayan diğer eksiklikler de giderilmektedir.

HEDEF 1. LİG

Başarılı bir sezon geçireceğine inandığımız Çorum FK, inşallah sezon sonunda 1. Lige çıkma başarısı gösterecektir. Çorum’umuzun tek profesyonel futbol takımı olan Çorum FK’ya da bu vesileyle başarılar diliyoruz.

BELEDİYE’NİN TÜM YATIRIMLARI VE PROJELERİ KIYMETLİDİR

Çorum’a ve Çorum halkına faydası olmayan gereksiz tartışmalar bu şehre hizmet edenleri, etmek isteyenleri engelleme çabalarıdır, hizmet edenlere büyük bir haksızlıktır. Çorum Belediyesi’nin tüm yatırımları ve projeleri kıymetlidir. Hiç kimse Belediyemizin yatırımlarını değersizleştiremez. Değersizleştirmek haddi de değildir. Daha iyisini bulmak için tartışmak ayrıdır, değersizleştirip Çorum’un kazanımlarını yok sayıp siyaset malzemesi haline getirmek ayrıdır. Biz işimize bakıyor, aşkla çalışıyoruz. Herkes de işine baksın.”