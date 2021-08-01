Belediye’nin yeni hizmet binasında çalışmalar başladı

FATİH AKBAŞ
Çorum Belediyesi yeni hizmet binasının ikmal ihalesinin yapılmasının ardından binada çalışmalar tekrar başladı.
Yaşanan sorunlar nedeniyle yarım kalan Çorum Belediyesi yeni hizmet binasının tamamlanması için 21 Haziran’da ikmal ihalesi yapılmıştı.
Sonucun açıklanmasının ardından ihaleyi kazanan yüklenici firma binada çalışmalarına başladı. Firma ilk olarak uzun zamandır çalışmanın yapılmadığı binanın çevresinde temizliğe başladı.
12.540 metrekare arsa alanına sahip yeni belediye hizmet binasının ihale şartnamesine göre yer tesliminden itibaren 210 takvim gününde tamamlanması gerekiyor.