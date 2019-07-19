Belediye’nin yeni hizmet binasının tamamlanması için kredi izni

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi yeni Hizmet Binası inşaatının tamamlanması için İller Bankası’ndan kredi kullanılacak.



Belediye Meclisi’nin dün yapılan olağanüstü toplantısında Çorum Belediyesi Hizmet Binası inşaatında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 15 milyon 745 bin 932 lira kredi kullanma yetkisi talebi görüşülerek kabul edildi.

Gündem maddesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Hizmet Binası inşaatının bitmeye yakın bir noktaya geldiğini ancak tamamlanması için 15 milyon liraya ihtiyaç olduğunun belirtildiğini dile getirerek, “Şehrimize daha iyi ve kaliteli hizmet vermek adına birkaç aydan beri görüşmeler yapıyorduk. Belediye olarak daha iyi hizmet vermek adına bu hizmet binamızın da biran önce bitmesi gerekiyordu. Yaptığımız girişimler neticesinde İller Bankası’ndan 15 milyon 750 bin civarında bir kredi imkanı doğdu. Mali Hizmet Müdürlüğümüzde gerekli yazışmaları yaptı ve gündem maddesi Meclisimize sunuldu” dedi.



YILMAZ: İNŞAATI MEVCUT FİRMA MI TAMAMLAYACAK?

CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz da gündem maddesi hakkında yaptığı konuşmada bu hizmet binası ihalesinin 43 milyon 300 bin liraya yapıldığını dile getirerek, “540 günde bitirilmesi gereken iş gününde teslim edilmedi. 10 aylık bir süre geçti. Bu krediyi aldığımız zaman çalışmaları mevcut firma mı tamamlayacak? Birçok esnafımızın bu firmadan alacağı olduğunu öğrendik. Burada belediyenin bir kabahati yok. Belediye parasını ödemiş. Firma konkordato vermiş bir firma. Kredi verdiğimiz zaman bu firma mı inşaata devam edecek yoksa sözleşmeyi fesh edip yeni bir ihalemi yapacak?” ifadelerini kullandı.



‘BİNAYI BİTİRMEZSEK HARAP OLACAK’

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise ‘rahat klimalı odalarda oturalım’ diye değil tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için o binanın bitmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sürüncemede bırakırsak belli bir süre sonra bina harap olur. Biz orayı rahat ve klimalı odalarda oturmak için değil 263 bin nüfuslu bu şehrin hakkını hukukunu korumak için bitirmeliyiz. Çorum Belediyesi’nin borçlarının olduğu söyleniyor. Belediyenin bu koşullarda bir kredi bulmuş olması da şehrimiz adına bir kazanımdır. Kredi bütçemiz zayıf olmasına rağmen böyle bir kredi bulmamız şehrimize ve Belediyemize olan güvenin artması bakımından da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Mevcut bir ihale süreci var. Bu firma yasal olarak işlemlerini yapıyor. Firma iş yapıyor ve karşılığında İller Bankası’ndan hakkedişlerini alıyor. Bu firmaya bizim gecikmiş bir borcumuz da yok. Yaptığı iş oranından İller Bankası’ndan hakkedişlerini alıyor. Diğer konular ise hukuk çerçevesinde çözülür. İhaleyi iptal ettiğimiz zaman kalan kısmı bizim 15 milyon liraya bitirme imkanımız yok. Yeni ihale demek maliyetlerin çok daha artması anlamına geliyor. Zaman kaybı anlamına da geliyor. Firmanın işi bırakma talebi de yok. Dolayısıyla yasanın bize vermiş olduğu imkanlar çerçevesinde çalışmalar devam edecek. Kullanılacak kredi ile firma yaptığı işlerin hakkedişlerini alacak. Bu bina AK Parti’nin yada Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın binası değil. 263 bin nüfuslu 15 mahallesiyle hepimizin binasıdır. Biz mecliste üzerimize düşeni yapalım bu firmada işini bitirsin” diyerek sözlerini tamamladı.



CHP GRUBU RED VERDİ

Gündem maddesi hakkında yapılan değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilen oylamada Çorum Belediyesi yeni Hizmet Binası inşaatında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 15 milyon 745 bin 932 lira kredi kullanmak üzere Belediye Başkanına yetki talebi AK Partili ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi. CHP grubu ise gündem maddesine red oyu verdi.