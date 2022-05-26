Belediyeniz CHP'li olsaydı Çorum'u dünya tanırdı

Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclisi Üyesi Suat Atalay ve beraberindeki 40 kadar köy muhtarı CHP grup toplantısına katıldı.

Toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Atalay ve muhtarlar, çiftçinin sorunlarından söz ederek destek istedi.

Yakıt, gübre ve diğer giderler nedeniyle üreticinin toprağını ekemez hale geldiğini anlatan Suat Atalay, kentlerden köylere göç olması istenirken, eğitim ve yaşam şartları gibi nedenlere köylerden kente göçün arttığını, köyde yaşayan gençlerin evlenmek istediğinde ilk koşul olarak şehirde yaşama şartının öne sürüldüğünü belirtti.

Çok sayıda çiftçinin zarar etme korkusu ile tarlasını ekmek dahi istemediğini kaydeden Atalay, dışa bağımlılığın devam etmesi halinde ülkenin durumunun daha da kötüye gideceğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise konuşmasında, yanlış tarım politikaları neticesinde üretim toplumundan tüketim toplumuna doğru bir geçiş olduğunu anlatarak, Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi topyekûn üretime önem verilmesi halinde ülkenin içerisinde bulunduğu buhrandan kurtulabileceğini bunun da ancak CHP iktidarında başarılabileceğini söyledi.

Şeker Pancarı mitinginde Çorum’a geldiğini ve o sırada Çorum’da Hititler’den kalma bir baraj bulunduğunu ve su tutmaya devam ettiğini öğrendiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, “Çorum’un müthiş bir tarihi var. Çorum’da belediye başkanı CHP’li olsaydı Çorum’un Alacahöyük’ünü tüm dünya duyardı. Bu zengin tarihin anlatılması lazım” diye konuştu. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2022, 10:14