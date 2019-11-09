Belediye’ye 526 milyon liralık bütçe

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısı dün yapıldı. Toplantıda 2020 yılı performans programı kabul edilirken 2020 yılı ve takip eden 2 yılın bütçeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın belediyenin 2020 yılı gelir bütçesinin 525 milyon 996 bin lira, gider bütçesinin ise 509 milyon 779 bin lira olduğunu açıkladı.

Belediye Meclis Salonunda yapılan toplantının başında Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Partili Meclis Üyeleri Lösemili Çocuklar Haftası’na dikkat çekmek için maske taktılar.



CHP SALONU TERK ETTİ

Yoklama sırasında ise CHP grubu AK Partili meclis üyesi Reşit Keleş’in toplantıya katılmasını protesto ederek salonu terk etti.

Konu hakkında değerlendirme de bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Reşit Keleş’in sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kendisinin de tasvip etmediğini belirterek, “Partilerin grupları konu hakkında görüşlerini daha önce dile getirdiler. CHP grubu da konuyu yargıya taşıdı ve şuan söz yargıdadır. Meclis terk etmeleri de kendi takdirleridir. Ancak protesto yeri burası değildir. Yapacaklarsa doğru yerde yapılması gerekir” dedi.



REŞİT KELEŞ ÖZÜR DİLEDİ

Daha sonra söz alan Meclis üyesi Reşit Keleş ise yaptığı paylaşımdan dolayı Türk milleti ve Belediye Meclisi’nden özür diledi.

Gündem dışı konuşan MHP Grup Başkanı Selim Güloğlu da mevlit kandilini tebrik ederek, “Alemlere rahmet olarak gönderilen mübarek ve sevgili Peygamberimizin yeryüzünün şereflendirmesini simgeleyen mübarek Mevlit Kandilimizin hayırlara vesile olmasını ve dualarımızın kabul hayırlarımızın makbul olmasını cenabı Allah’tan niyaz ederim. Tüm Müslüman âleminin ve hemşerilerimizin mübarek mevlit kandilini kutlarım” şeklinde kaydetti.

Lösemili Çocuklar Haftası ile ilgili de değerlendirme de bulunan Güloğlu, “Küçük bedenleri ile büyük mücadele eden evlatlarımıza Allahtan şifa diliyor. 2 ve 8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftası münasebeti ile daima onların yanında ve destekçisi olduğumuzu söylüyoruz” dedi.

Kasım ayının Türk milleti için milli bir yas hüviyetinde olduğunu dile getiren Güloğlu, “10 Kasım 1938 yılında ebediyete irtihal eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti için değil, bütün Türk dünyası için örnek bir insan büyük bir devlet adamıdır. Onu kaybetmekle Türk dünyası büyük bir değerini yitirmiş adeta başsız kalarak uzun bir bocalama dönemine girmiştir. Yaşadığımız acı tecrübeler bize ve bütün dünyaya Atatürk'ün ferasetini, cesaretini ve düşünce kudretini bir kez daha ispat etmiştir. Bu vesileyle ebediyete irtihalinin 81. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü saygı, sevgi, özlem ve minnetle anıyoruz. Son olarak sözlerimi bitirmeden bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, hepsine minnettar olduğumuzu acık yüreklilikle ifade ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Gündem dışı yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlk olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2020 yılı bütçesi ile performans programı hakkında meclis üyelerine bilgiler verdi.

Belediyenin 2020 yılı gelir bütçesinin 525 milyon 996 bin lira, gider bütçesinin ise 509 milyon 779 bin lira olduğunu belirten Başkan Aşgın, “2020 yılında daha az borçlanıp daha çok borç ödeyeceğiz. Mali disipline son dereceye dikkat edeceğiz. Borçlanacağız iş yapacağız daha fazla borç ödeyerek de arada ki makası kapatacağız” dedi.



‘SU BORCU KAMU BORCUDUR’

Son günlerde gündemde olan su borçları konusunda da açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, “Su borcu kamu borcudur kul hakkıdır. Nasıl elektrik doğalgaz ve telefon faturaları ödenmeyince kesiliyorsa su da kamu borcudur. Vatandaşımız su faturasını da ödeyecek. Tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını koruyacağız” şeklinde belirtti.

Belediye olarak Kompost Elektrik Üretim Tesisi kuracaklarını ve yanına da sera yapacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, bu tesisleri Bakanlıktan alacakları 7 milyon lira hibe ile inşaa edeceklerini söyledi.



YENİ STADIN DEVRİNDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrinde son aşamaya geldiklerini belirten Başkan Aşgın, “1 hafta içinde çevresinin asfaltını dökeceğiz. Eski stat yerini de stadyumun karşılığında devralacağız. Burayla ilgili projeyi ise Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Çorum ziyaretinde açıklayacak” dedi.



2020 YILINDA HANGİ PROJELER HAYATA GEÇECEK?

2020 yılında başlayacaklarını projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Aşgın, “Katlı otopark, Veli Paşa Hanı Restorasyonunun tamamlanması, Kent Müzesi, Dikiciler Arastası yapım işi, Çocuk Köyü Projesi, Trap-Skeet Spor Tesisi ve Atış Poligonu, Güvenli Sürüş Eğitim Kompleksi ve Yarış Pisti gibi projelerimize 2020 yılında başlayacağız. Bazı projelerimizin bitişleri bir sonraki yılda olabilir” ifadelerini kullandı.

‘İHALELERE KATILIMIN YÜKSEK OLMASINI İSTİYORUZ’

İhaleler konusunda ki hassasiyetlerine değinen Başkan Aşgın, “Biz ihalelere olabildiği kadar çok kişinin katılmasını istiyoruz. Katılım ne kadar yüksek olursa rekabette o kadar yüksek olur ve belediye o kadar karlı çıkar. İhaleleri son derece şeffaf yapıyoruz. Haberlerini de özellikle yaptırarak katılımın yüksek olmasını sağlamaya çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Fatih Temur ise performans programı üzerine yaptığı konuşmada toplumun her kesiminin temsil edildiği bir hayalcilikten uzak gerçekçi bir program yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından 2020 yılı performans programı oy birliği ile kabul edilirken 2020 yılı ve takip eden 2 yılın bütçeleri de görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.



YENİ BORÇLANMA İLE KREDİLERİN FAİZ YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Toplantıda ayrıca Başkan Aşgın’a borçlanma yetkisi verildi. Gündem maddesi hakkında açıklama yapan Başkan Aşgın, “50 milyon lira borçlanma yetkisi istiyoruz. Bunun sebebi ise daha önce faizlerin yüksek olduğu zamanda kullanılmış kredileri daha düşük faizle çekilecek kredi ile kapatıp belediyenin kar etmesidir. Böyle yaparak yaklaşık 8 milyon lira daha az ödeme yapmış olacağız. Bu para belediyenin cebinde kalacak” dedi. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.



SPOR SALONU İNŞAATI BAKANLIĞA DEVREDİLECEK

Gündem maddeleri arasında yer alan Adliye Sarayı yanına yapılması planlanan ek binanın arazisinde imar düzenlemesi teklifi de oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca inşasına belediye tarafından başlanan spor salonu inşaatının tasfiyesini öngören maddede oy birliği ile kabul edildi. Spor salonu inşaatını ise Gençlik ve Spor Bakanlığı tamamlayacak.



BELEDİYE HİZMET BİNASININ PARA SORUNU YOK

MHP’li Meclis üyesi Abdulhaluk Çatalpelit’in Belediye’nin yeni hizmet binası inşaatı ile ilgili sorusuna da cevap veren Başkan Aşgın, “Yeni Belediye hizmet binamız için kredi kullandık ve hiçbir mali sorunu yok. Ancak yüklenici firma daha önceden bir yıllık süre uzatımı almış ve ceza yememek içinde yeniden süre uzatımı istiyorlar. Ancak biz hukuki açıdan cezalı olarak devam etmesini istiyoruz. Onlar da bunu istemiyor. Bakanlığa bu konuda yazı yazdık. Gelecek cevaba göre hareket edeceğiz. Cezasız devam etsin denirse devam eder. Cezalı devam etsin denirse ihaleyi feshedip yeni ihale yaparız” diyerek sözlerini tamamladı.

Meclis toplantısı gündem maddelerini görüşülmesinin ardından sona erdi.