BELTAŞ’ta sermaye artırımı

Çorum Belediyesi şirketi BELTAŞ A.Ş mezbahanenin kapasitesinin artırılması ve kentsel dönüşüm çalışması yapmak için sermayesini artıracak.

Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında BELTAŞ’ın sermayesini 10 milyon lira artırması teklifi görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, BELTAŞ’ın yüzde yüzünün belediyenin olduğunu ifade ederek, “Şirketimiz son dönemde başarılı çalışmalar yapıyor. Bizim için kentsel dönüşüm gerçekten çok önemli ve bu şehrin özellikle merkezde kentsel dönüşüme ihtiyacı olan bölgeleri var. Çöplü ve Kunduzhan Mahalleleri’nin olduğu bölgede kısmen de başlamış durumda. TOKİ marifetiyle güzel bir dönüşüm devam ediyor. Kısa bir süre içinde müjdesini vereceğiz. Kale ve civarında 10 hektarlık bir alanda kentsel dönüşüm yapılması için Bakanlıkla güzel bir noktaya geldik. Yakında bunun açıklamasını yapacağız. Ancak bunların dışında da birçok noktada bizim kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Heryere TOKİ girmiyor. Biz BELTAŞ’ı bu anlamda daha aktif kullanmak istiyoruz. Çöplü Mahallesi’nde mülkiyetinin tamamı BELTAŞ’a ait olan bir arsamız var. Bizden önce buranın projesi de yapılmış. Biz bölgede enkaz bedellerini ödeyerek yeni yollar açıyoruz. Mevcut imara planına göre de yapılaşmanın biran önce başlaması için tetikleyici bir etken olması düşüncesiyle bu arsamızda inşaatı başlatmayı planlıyoruz. Böylece bölgede dönüşümü hızlandırmak istiyoruz. Sermaye artırımını yapmamızın sebebinden birisi budur. Daha önce Mezbahane ve Hayvan Pazarını BELTAŞ’a devretmiştik. Geçtiğimiz haftalarda ise HALKET markamızı hayata geçirdik ve büyük ilgi gördü. Orada bazı üniteleri güçlendirmemiz lazım. En önemlisi kavurma ünitesi. Bu konuda ulusal bazda ciddi talepler alıyoruz. Bu taleplere yetişebilmemiz için mevcut ünitemizde kapasite artırımına gitmek zorundayız ki şirketimiz daha rantabıl bir şekilde çalışsın. Sermaye artırımında ki diğer bir sebebimizde kapasite artırımına gitmektir” dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Tuncay Yılmaz ise gündem maddesi üzerine yaptığı değerlendirmede belediyenin kentsel dönüşüm bölgesinde şehrin kendi müteahhidinin dönüşüm yapması için önünü açması gerektiğini söyledi.

Yapılan değerlendirmenin ardından teklif oy çokluğu ile kabul edildi.