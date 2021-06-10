‘Ben kan ağlarken iyileştirme isteyen oyuncu ile çalışmam’

HALİL ÖZTÜRK

Başkan Fatih Özcan, takımda kalacak ve gidecek isimler konusunda büyük oranda kararlarını verdiklerini bir kaç isim üzerinde ise çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Başkan Özcan kalacak ve gidecek oyuncular konusunda teknik heyet ile yaptıkları görüşmeler neticesinde kesin kararlarını alarak futbolculara tebliğ yaptıklarını belirterek isim isim tüm oyuncularla ilgili olarak gerekçelerini söyledi. Özcan’ın açıklamaları şöyle:

‘Kalacak gidecekler için titiz bir çalışma yaptık’

Sağ bekte Ertuğrul ve Tarık arasında kararsız kaldık ve ikisinden de fiyat istedik daha uygun fiyat Tarık’tan geldiği için onu tercih ettik. Eren ile yolları daha önce ayırma kararı almıştı. Murat Türkkan ile fiyatta anlaşamadık. Oysaki kendisinden son derece memnundum. Gizli ağabeylik kaptanlık gibi önemli görevler yapıyordu. Kerem Çağatay, Hüseyin Bak, Ömer Bozan ve Onur Kolay ile devam etmeme kararı aldık. Oktay Balcı’nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı.

Genç kaleci Deniz Çörtlen, Mete, Muhammed’i kiralık olarak vermeyi düşünüyoruz. Kalecimiz Onur Tekin bu sezon kiralık verdik ancak fazla forma şansı bulamadı oynayıp kendisini geliştirmesini istiyoruz onun içinde böyle bir düşüncemiz var. Batuhan için de şu an için tambir karar veremedik. Talha Özer’e bir bonservis belirledik getirirse satacağız yoksa onuda kiraya vermeyi düşünüyoruz. Kerem Pala kesin kalacak onuda yeni bir transfer olarak görüyorum.Transferde bir stoper, bir orta saha bir kanat ve bir forvet transferi içinde görüşmelerimiz devam ediyor.

‘Cengiz iyileştirme istedi kabul etmedik ayrılmak istedi’

Cengiz Ötkün konusunda ise bilgilendirme yapmak istiyorum. Kendisi bizde iyi bir sezon geçirdi ve üç yıllık sözleşmemiz var. Her senesinde alacağı ücret sözleşmesinde yazıyor. Sezon bitiminden bir kaç gün sonra kendisi beni arayarak sözleşmesinde iyileştirme istediğini söyledi. Bende kesinlikle böyle bir şey olmayacağını söyledi. Şampiyonluk hedefi ile başladığımız sezonu 10. sırada bitirmişiz ben ve taraftarlarım günlerce kan ağlamışım benim oyucum bana böyle bir teklifle gelirse ben onunla kesinlikle çalışmam. Menejeri ile görüştük ve bonservis belirledik kulübün menfaatleri doğrultusunda gitmesine izin verdik.

‘Sinan’a teklifler yüksek biz o paralara çıkamayız’

Sinan Kurumuş’un sözleşmesinde 15 Temmuz’a kadar belli bir bedel getirmesi halinde gider maddesi var. Çok verimli bir sezon geçirdi ve piyasa yaptı yüksek teklifler var. Kendisi karakterli bir oyuncu bizden zam istemedi. Gelen teklifleri değerlendiriyor. 15 Temmuz’a kadar ücreti yatırırsa kendisi istediği kulübe gidebilir. Kendisi bize gelip; "Başkanım benim piyasadan aldığım rakamlar bu. Ben bu rakamları kabul edeceğim. Benimle alakalı bir düşünceniz var mı” demesi lazım. Bu şekilde bize gelirse biz kendisine engel olmayız zaten. Bu yüzden Cengiz’e uygulamadığımız politikayı, Sinan’a uygularsam adaletli olmuş olmam. Sinan’ın gitmesi veya kalması Sinan’ın bize yapacağı dönüşle belli olacak. Ama yüzde 99 Sinan’ın düşündüğü rakamlara biz çıkmayacağız. Bu nedenle Sinan ile bir ayrılık olabileceğini düşünüyorum.

‘Ertuğrul, Kerem Çağatay, Eren ve Hüseyin’e özel teşekkür’

Dört oyuncuya özel bir teşekkür etmek istiyorum. Beraber yol yürüdüğümüz ve yolları ayırma kararı aldığımız Ertuğrum Sancaktutan, Kerem Çağatay, Eren Tokat ve Hüseyin Bak kardeşlerim giderken alacakları rakamlarda % 30 kulübe bırakarak gittiler ve giderkende ‘Başkanım biz bu sezon emeklerinizin karşılığını veremedik bu yüzden hakkını helal et’ diyerek ayrıldılar. Bu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.

Hasan Hüseyin Akınay, Erdi Yokuşlu, Tarık Mayhoş, Kürşat Altunkaya, Abdulhamit Yıldız, Mert Aktaş, Muhammet Fettahoğlu, Hüseyin Sözüdoğru, Umut Kaya, Mikail Albayrak, Kıvanç Kaya ile devam ediyoruz. Salih Zafer Kurşunlu ile yeni sezonda kadromuzda görmek istiyoruz. Ama kendisi kararsız bir durumda. Getir-götürü var. Yarın afaki bir rakam gelirse kendisine gidebilir. Ben diğerlerinde olduğu gibi bunda da kendisine kızmam gönül koymam.

‘Nafican’a teklifler hızlandı’

Nafican Yardımcı konusunda ise kendisi ile devam etmek istiyoruz. Nafican’a şu sıralar çok ciddi teklifler gelmeye başladı. Paralar teklif edilmeye başlandı. Şuan Yeni Malatyaspor ile birlikte 4 Süper Lig, 1 tane de 1.Lig takımından teklif var. Nafican için en hayırlısı neyse onun kararını vereceğiz. Muhtemelen Haziran sonu gibi Temmuz başı gibi bu konuda kesin kararı vereceğiz. Nafican ve ailesi ile konuşup ortak bir karar alacağız.

‘Dört yeni transfere teşekkür’

Yeni transferlerimizden Halil İbrahim Sönmez, Serkan Yavuz, Hasan Küçcük ve Seçkin Getbay’a teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize devre arasında talip olmuştuk transferleri gerçekleşmemişti. Bu kardeşlerimiz o zaman bize söz verdiler. Sana söz veriyoruz lig bittikten sonra Çorum’a gelip sizle görüşeceğiz dediler ve dedikleri gibi gelip bizle konuştular. Hiçbir kulüple temas kurmadılar.