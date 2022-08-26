Bendevi Palandöken, Çorum’dan destek istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti.

Bendevi Palandöken, Eylül ayında yapılacak TESK seçimleri için Çorum’dan destek istedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Esnaf Odası Başkanları tarafından karşılanan TESK Başkanı Bendevi Palandöken’e ÇESOB’u ziyaretinde Muş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı ve TESK Başkan Vekili Fevzi Apaydın da eşlik etti.

Ziyarette Eylül ayı içerisinde yapılacak olan TESK’in Olağan Genel Kurulu öncesi Recep Gür ve Ekibi’nden destek isteyen Bendevi Palandöken, tekrar göreve talip olduğunu ve seçilmesi halinde Türkiye’de sayısı 2 milyonu geçen esnaf ve sanatkârların hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğini söyledi.

Esnaf odası temsilcilerinin istek ve taleplerini de yetkili ağızlardan dinleyen Palandöken, tüm Çorumlu esnaf ve sanatkârlara da oda başkanları aracılığıyla selam gönderdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Palandöken’e plaket takdim ederek, Palandöken ve ekibine başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 17:40